Matan al Empresario Armando García al Salir de un Juzgado y Cerca del Ayuntamiento en Guerrero

Fue ejecutado en el municipio de Huamuxtitlán el empresario Armando García Ortega, originario de Cualác y residente de Tlapa, Guerrero.

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Los informes mencionan que la víctima fue asesinado a balazos la tarde del lunes 27 de abril de 2026 frente al Juzgado de Primera Instancia, localizado a unos metros del Ayuntamiento municipal.

Dispararon varias ocasiones contra la víctima

Según testigos, un individuo que caminaba por la zona habría disparado en varias ocasiones contra la víctima y después huyó, sin logaras ser detenido. Los vecinos de la zona relataron que, aunque se escucharon los balazos, no se registró la presencia inmediata de la policía municipal.

Al lugar del homicidio acudieron peritos de la Fiscalía de Guerrero, quienes realizaron las diligencias pertinentes, el cuerpo de la víctima fue llevado al Servicio Médico Forense local.

Hasta el momento, no se ha revelado el móvil del crimen y si hay detenidos.

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Con información de N+

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