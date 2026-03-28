Ejecutan a Hombre al Norte de Culiacán; Atacantes Dispararon Desde Motocicleta

Carlos Alberto, de 44 años y con domicilio en la colonia Infonavit Humaya, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves mientras conducía un automóvil Chevrolet Chevy blanco, modelo antiguo y sin placas de circulación.

El ataque ocurrió cuando la víctima circulaba por la calle Artemisa, en el fraccionamiento Canaco, ubicado al norte de Culiacán. De acuerdo con los informes, Carlos Alberto fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Durante la agresión, el hombre no viajaba solo; un segundo acompañante logró descender del vehículo y huir del lugar.

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Investigan ejecución al norte de Culiacán

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron la zona y recabaron evidencias, localizando varios casquillos de arma de grueso calibre.

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