Aseguran y Destruyen Más de 300 Explosivos en La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa

Elementos del Grupo Interinstitucional aseguraron un total de 347 artefactos explosivos improvisados en el poblado de La Tuna, municipio de Badiraguato, durante trabajos de reconocimiento terrestre.

De acuerdo con el reporte, el personal militar detectó una zona que presuntamente era utilizada como campamento por integrantes de la delincuencia organizada. Al llevar a cabo una inspección en el lugar, localizaron los explosivos improvisados.

Noticias relacionadas: Localizan Restos Humanos en La Tuna, Zona Serrana de Badiraguato, Sinaloa

Destruyen artefactos explosivos en Sinaloa

Ante el riesgo que representaban para la población, los artefactos fueron destruidos en el sitio por una célula especializada, con el objetivo de prevenir cualquier incidente.

Asimismo, de estos hechos se dio parte a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Historias relacionadas: