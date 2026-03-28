Asesinan a Hombre Cuando Descansaba en su Casa en Santa Rocío en Culiacán, Sinaloa

Un hombre que se encontraba descansando en su casa, fue asesinado por hombres armados que entraron y sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones en la Santa Rocío, en Culiacán, Sinaloa.

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Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando un hombre se encontraba en su vivienda descansando en la sala, cuando escuchó que varias personas armadas ingresaron a su domicilio.

En ese momento y sin mediar palabra, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones con el hombre que descansaba en su sala, sin que esté pudiera hacer algo para ponerse a salvo.

Después de lograr su cometido, los agresores salieron del domicilio para huir aparentemente en un auto sedán blanco de modelo reciente, mientras que vecinos de la zona al escuchar las detonaciones salieron para ver qué es lo que había ocurrido.

De inmediato, testigos de los hechos, al ver lo que había ocurrido, llamaron a los números de emergencia con la finalidad de reportar los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar.

Hombre muere en la sala de su casa en Santa Rocío en Culiacán

A los pocos minutos llegaron los paramédicos, quienes de inmediato brindaron atención médica, pero desafortunadamente solo confirmaron que ya no tenía signos vitales, debido a las heridas producidas por los impactos de bala.

De igual manera, llegaron al lugar elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes, para dar con los responsables de este ataque.

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