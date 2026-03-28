Ataque Armado Deja Sin Vida a Dos Policías en Culiacán, Sinaloa

Dos agentes activos de la Policía Municipal de Culiacán fueron asesinados la tarde de este sábado tras ser atacados a balazos por un grupo armado cuando circulaban a bordo de un vehículo compacto.

El atentado se registró alrededor de las 18:00 horas sobre el Libramiento Benito Juárez, en el carril de poniente a oriente, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

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Policías fueron interceptados en movimiento

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales viajaban en un automóvil Honda Civic cuando fueron interceptados por otro vehículo desde el cual les dispararon con armas largas.

Se informó que los agentes acababan de salir de su turno y se dirigían a su domicilio al momento de la agresión.

Identifican a policías asesinados

Los policías fueron identificados como Ernesto “N” y Carlos Manuel “N”, quienes quedaron sin vida al interior del vehículo tras el ataque.

La unidad presentó decenas de impactos de bala en la carrocería y cristales, mientras que los cuerpos tenían múltiples heridas, principalmente en cráneo y torso.

Al lugar acudieron autoridades de los tres órdenes de gobierno para asegurar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

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APG