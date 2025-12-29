Localizan 6 Cuerpos de Presuntos Desaparecidos Tras Ataques a Bares en Villaflores, Chiapas
N+
La fiscalía del estado informó que los cuerpos pertenecen a seis hombres, presuntamente serían personas reportadas como desaparecidas, entre ellas, dueños de los bares
COMPARTE:
En el municipio de Villaflores dos bares fueron atacados e incendiados este sábado 27 de diciembre, esto dejó un saldo de 7 personas desaparecidas, las cuales estarían relacionadas, presuntamente, con los 6 cuerpos hallados sin vida hoy en la comunidad de Santa Julia.
Noticia relacionada: Detienen a 7 Personas Tras Incendio de Bares en Villaflores, Chiapas; Hallan a Persona Sin Vida
El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó en un comunicado que con relación a los avances en las investigaciones por los hechos ocurridos el fin de semana en el municipio de Villaflores, y derivado de un intenso operativo de búsqueda, en la comunidad Santa Julia, en el municipio de Cintalapa, se realizó el lamentable hallazgo de los cuerpos de seis personas del sexo masculino.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.
Ataques a bares y se llevan a hombres
Los ataques ocurrieron la madrugada del sábado pasado. Hombres armados dispararon contra los lugares e incendiaron algunos autos, dijo el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.
Se logró establecer que quienes cometieron este acto fueron tres camionetas que ingresaron con sujetos armados al municipio de Villaflores a eso de las 3:00 de la madrugada
Además, las autoridades indicaron que de los hombres que desaparecieron durante los ataques estarían los dueños de los bares atacados, uno de ellos fue localizado sin vida horas después del ataque a su bar.
Delincuentes usaban patrullas clonadas del Ejército
Además, como resultado del operativo, se detuvieron a cuatro personas del sexo masculino, el aseguramiento de diversas armas, cargadores, ropa táctica y vehículos. Esto se suma a las 7 personas detenidas ayer, y al decomiso de tres patrullas clonadas del Ejército.
Ayer el fiscal de Chiapas, indicó que estos hechos de violencia fueron por disputa entre grupos rivales.
Podemos establecer como el móvil principal de estos lamentables sucesos la disputa por el narcomenudeo entre dos células que operan en la zona
Historias recomendadas:
- De Periodistas a Estudiantes: Ellas son las Víctimas Mortales de Accidente en Tren Interoceánico
- ¿Quién es El Empresario Asesinado en un Lamborghini en Guadalajara? Esto Sabemos de su Identidad