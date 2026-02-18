Encuentran Fosa Clandestina en Tabasco: Autoridades Recuperan Seis Cuerpos en Predio en Paraíso

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) reportó hoy, 18 de febrero de 2026, el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

En un comunicado, la dependencia estatal explicó que la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, realizó trabajos en un predio de aproximadamente 75 metros de extensión.

Hallazgo de restos humanos

De acuerdo con la información dada a conocer en redes sociales, el personal encontró en el sitio un sitio de inhumación clandestina.

En esa fosa se recuperaron en total seis cuerpos, indicó la FGE.

“Los restos tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años”, precisó.

De tal manera, la Fiscalía tabasqueña agregó que las autoridades continuarán con los estudios científicos para lograr su identificación y avanzar en las investigaciones correspondientes.

