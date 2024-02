Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron en la zona arqueológica de Oxkintok en el municipio de Maxcanú, al sur de Yucatán, una escultura humana que pudo representar un culto a la fertilidad.

Video: INAH halla en Yucatán estela maya dual

Luís Pantoja, arqueólogo del INAH, describió la importancia del hallazgo:

Es una pieza poco común, estaba enterrada cerca de una estructura maya y hasta ahora no se sabe si fue un guerrero, gobernante o deidad.

“No tiene ninguna marca que indique que fue un gobernante o un personaje importante de la élite, pero podemos pensar que a lo mejor se trataba de una deidad; sin embargo, no sabremos hasta que no concluyamos los análisis”, agregó Luis Pantoja.

Luis y un equipo de arqueólogos estudian los rasgos de esta escultura que fue enterrada y que no tiene partes del cuerpo, lo que puede representar que se hizo para honrar la muerte de un personaje maya.

Pantoja también abundó sobre el simbolismo de la escultura:

La estructura en particular no presenta los pies, no presenta cabeza, tampoco presenta los brazos. En el ámbito simbólico de las esculturas al no tener cabeza representa que fue matada, fue muerta