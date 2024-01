Faitelson Arremete Contra Profepa y Gobernadora de Chihuahua por Agonía de Jirafa 'Benito'

A través de sus redes sociales, el comentarista deportivo David Faitelson expresó su molestia en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por evitar que la jirafa Benito sea trasladada a un santuario en Puebla para mejorar su calidad de vida y así evitar las congelantes temperaturas y nevadas que actualmente azotan a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hasta el momento, no se ha podido concretar el traslado de la jirafa Benito a Puebla. El gobierno de Chihuahua señaló que está a la espera de un documento de la Profepa, que a su vez, aseguró que no hay condiciones para realizar el cambio de sede.

Por ello, también Faitelson arremetió en contra de la gobernadora de la entidad, Maru Campos, por no coadyuvar a que el traslado se realice, incluso preguntó: "¿qué tiene en la cabeza?".

@AfricamSafari le ha abierto las puertas y no lo pueden trasladar por la estupidez de las autoridades… Que pena me da usted Gobernadora @MaruCampos_G. Me gustaría saber qué tiene en la cabeza