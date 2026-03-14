Fuerza Pakal Detiene a 3 Presuntos Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Huixtla

Tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el municipio de Huixtla, Chiapas, durante un operativo interinstitucional encabezado por autoridades de seguridad estatales y municipales.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que la detención fue realizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante patrullajes de prevención del delito, disuasión y proximidad social en la zona. En estas acciones fueron detenidos Huilver “N”, alias “El Conejo”, Cristofer “N” y Avisai “N”, quienes presuntamente manifestaron pertenecer al CJNG. Las autoridades también señalaron que los tres individuos estarían vinculados con homicidios registrados en semanas recientes en Huixtla.

Durante la intervención, a los sospechosos se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 milímetros y un arma corta calibre .380, además de tres cartuchos útiles. También se decomisaron 36 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal, 18 envoltorios con una sustancia conocida como piedra y 16 envoltorios con hierba verde con características de marihuana.

Asimismo, las autoridades aseguraron dos motocicletas marca Italika presuntamente utilizadas por los detenidos.

¿De qué se les acusa?

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteró que continuará realizando operativos interinstitucionales para combatir delitos que pongan en riesgo la seguridad y el patrimonio de la población en el estado de Chiapas

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