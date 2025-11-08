Gobierno de Uruapan Recolectará Llaves para Construir Un Monumento en Honor a Carlos Manzo

Luego del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, se está preparando un monumento en su honor.

El gobierno local, que ahora es presidido por Grecia Quiroz, esposa de Manzo, lanzó una convocatoria a través de redes sociales para recolectar llaves.

Como parte de la campaña Ni un paso atrás, se pidió a los habitantes llevar llaves para edificar una estatua que recuerde el legado de Carlos.

El gobierno municipal de Uruapan convoca a que te sumes a la campaña: 'Ni un paso atrás', lleva tus llaves para hacer la estatua. Ayúdanos a construir el monumento a Carlos Manzo

¿Dónde se pueden llevar las llaves?

De acuerdo con la publicación, las llaves serán concentradas en el Centro de Acopio Casa de la Cultura y cada una de ellas tendrán un factor simbólico.

Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado"

Hasta el momento, la publicación suma más de mil 600 reacciones, 130 comentarios y 352 compartidos en la plataforma digital Facebook.

Marchas para exigir justicia

El próximo 15 de noviembre, se llevará a cabo una marcha nacional para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, quien perdió la vida a manos de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años.

Según los organizadores, se trata de una movilización en distintas ciudades del país de forma pacífica y apartidista, que busca mostrar el hartazgo que hay por la violencia.

Apenas el 5 de noviembre, Grecia asumió el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan, en una sesión en el Congreso de Michoacán.

En su discurso tras rendir protesta, la esposa de Carlos y hoy presidenta municipal dijo:

El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará

