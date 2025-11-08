Gobierno de Uruapan Recolectará Llaves para Construir Un Monumento en Honor a Carlos Manzo
N+
El presidente municipal fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante el 'Festival de las Velas', en el marco del Día de Muertos
COMPARTE:
Luego del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, se está preparando un monumento en su honor.
El gobierno local, que ahora es presidido por Grecia Quiroz, esposa de Manzo, lanzó una convocatoria a través de redes sociales para recolectar llaves.
Noticia relacionada: Sheinbaum Presenta Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por Asesinato de Carlos Manzo
Como parte de la campaña Ni un paso atrás, se pidió a los habitantes llevar llaves para edificar una estatua que recuerde el legado de Carlos.
El gobierno municipal de Uruapan convoca a que te sumes a la campaña: 'Ni un paso atrás', lleva tus llaves para hacer la estatua. Ayúdanos a construir el monumento a Carlos Manzo
¿Dónde se pueden llevar las llaves?
De acuerdo con la publicación, las llaves serán concentradas en el Centro de Acopio Casa de la Cultura y cada una de ellas tendrán un factor simbólico.
Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado"
Hasta el momento, la publicación suma más de mil 600 reacciones, 130 comentarios y 352 compartidos en la plataforma digital Facebook.
Marchas para exigir justicia
El próximo 15 de noviembre, se llevará a cabo una marcha nacional para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, quien perdió la vida a manos de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años.
Según los organizadores, se trata de una movilización en distintas ciudades del país de forma pacífica y apartidista, que busca mostrar el hartazgo que hay por la violencia.
Noticia relacionada: Estado por Estado: Así Serán las Marchas en México por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
Apenas el 5 de noviembre, Grecia asumió el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan, en una sesión en el Congreso de Michoacán.
En su discurso tras rendir protesta, la esposa de Carlos y hoy presidenta municipal dijo:
El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará
Historias recomendadas:
- Entrevista N+ | Estamos en un Momento de Múltiples Crisis: Emmanuel Macron
- Estado por Estado: Así Serán las Marchas en México por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
- Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, Muere en un Accidente Automovilístico en Jalisco
Con información de N+
ICM