¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 20 de Abril 2026? Capufe Informa Afectaciones
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Conoce aquí cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro este lunes, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino
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¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 20 de abril de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Desde el amanecer de este lunes, la autopista registró carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.
Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, autopistas de acceso a la CDMX y el sistema de transporte público.
Noticia relacionada: Marchas HOY Lunes 20 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Afectaciones en la México-Querétaro
Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:
- 23:59 horas del 19 de abril: Cierre parcial de la circulación en el km 96, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
- 24:30 horas: Restablecimiento de circulación en el km 96, dirección Querétaro, tras atención de accidente.
- 06:02 horas del 20 de abril: Carga vehicular en la caseta de Tepotzotlán, dirección CDMX, sin reporte de incidente.
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Con información de N+.
spb