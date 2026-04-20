¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 20 de Abril 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 20 de abril de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde el amanecer de este lunes, la autopista registró carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

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Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

23:59 horas del 19 de abril: Cierre parcial de la circulación en el km 96, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

24:30 horas: Restablecimiento de circulación en el km 96, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

06:02 horas del 20 de abril: Carga vehicular en la caseta de Tepotzotlán, dirección CDMX, sin reporte de incidente.

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Con información de N+.

spb