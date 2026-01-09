Inicio Estados ¿Hay Cierres en Carreteras Hoy, 9 de Enero 2026? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

¿Hay Cierres en Carreteras Hoy, 9 de Enero 2026? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

Carretera Janos-Agua Prieta, tramo Janos-El valle, afectado por caída de nieve y cristalización de la superficie. Foto: X @GN_Carreteras

¡Toma precauciones! Este viernes 9 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Lista de carreteras afectadas hoy, 9 de enero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 9 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

  • 01:21 horas: En Sonora, cierre total en ambos sentidos de circulación por afectaciones meteorológicas (caída de aguanieve), cerca del km 084+000 en la carretera Janos-Agua Prieta, a la altura del "Puerto San Luis".
  • 03:06 horas: Cierre parcial de la circulación en la autopista Durango-Mazatlán, km 9, por atención de accidente (trasvase de carga).
  • 06:12 horas: Cierre parcial de la circulación en Libramiento Oriente de Chihuahua, km 11, dirección Sacramento, por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica).
  • 06:49 horas: En Chihuahua, cierre total en ambos sentidos de circulación por afectaciones meteorológicas (caída de nieve y cristalización de la superficie de rodamiento), cerca del km 060 en la carretera Janos-Agua Prieta, del tramo Janos-El valle.
  • 07:14 horas: En Chiapas, vialidad libre luego de accidente cerca del km 063+000 de la autopista Ocozocoautla-Arriaga.

