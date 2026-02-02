¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 2 de Febrero 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 2 de febrero de 2026? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con una densa capa de neblina, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias instaron a los automovilistas a circular con precaución.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, autopistas de acceso a la Ciudad de México (CDMX) y el sistema de transporte público.

Noticia relacionada: Marchas HOY 2 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 2 de febrero de 2026?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad hoy:

03:58 horas: Autoridades alertaron sobre la presencia de neblina del km 133 al 148; pidieron encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Autoridades alertaron sobre la presencia de neblina del km 133 al 148; pidieron encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con precaución. 05:37 horas: Reducción de carriles en el km 136, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

Reducción de carriles en el km 136, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). 05:55 horas: Continúa presencia de neblina densa del km 133 al 148.

Continúa presencia de neblina densa del km 133 al 148. 05:57 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 136, dirección CDMX, luego de atención de accidente.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb