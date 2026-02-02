Inicio Estados ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 2 de Febrero 2026? Capufe Informa Afectaciones

Conoce aquí cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro este lunes, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-Querétaro en 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 2 de febrero de 2026? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con una densa capa de neblina, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias instaron a los automovilistas a circular con precaución.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, autopistas de acceso a la Ciudad de México (CDMX) y el sistema de transporte público.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 2 de febrero de 2026?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad hoy:

  • 03:58 horas: Autoridades alertaron sobre la presencia de neblina del km 133 al 148; pidieron encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con precaución.
  • 05:37 horas: Reducción de carriles en el km 136, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).
  • 05:55 horas: Continúa presencia de neblina densa del km 133 al 148.
  • 05:57 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 136, dirección CDMX, luego de atención de accidente.

