Después de que este lunes se suspendieran las clases en algunas escuelas de México por los efectos del Frente Frío número 13 en el país, en N+ te decimos cuáles colegios retomarán sus actividades en las próximas horas.

Las bajas temperaturas en gran parte del país fueron un factor para que las instituciones educativas tomaran medidas preventivas para proteger la salud de los alumnos, al dejar que se suspendieran las actividades en días de mucho frío.

Puebla, con suspensión de clases en algunos municipios

La Secretaría de Educación de Puebla dio a conocer que, por el Frente Frío número 13, se suspenderán las clases el 11 de noviembre de 2025 en escuelas de Sierra Norte y Sierra Nororiental; esto como recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Las actividades presenciales se reanudarán el miércoles 12 de noviembre en estas zonas, en los horarios de costumbre.

Hidalgo levanta suspensión de clases con excepciones

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) anunció que se reanudarán las clases el martes 11 de noviembre de 2025 en todos los niveles, pero se mantiene la suspensión en los municipios:

San Bartolo Tutotepec

Tenango de Doria

Huehuetla

Zacualtipán

Tianguistengo

¿En el resto del país habrá clases normales?

En el resto del país las clases se llevarán a cabo de forma habitual el martes 11 de noviembre de 2025. No obstante, las bajas temperaturas se mantendrán conforme el avance del Frente Frío 13.

¿Por qué se siente tanto frío en México en noviembre de 2025?

Las bajas temperaturas se registran en buena parte del país, causando heladas en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste son provocadas por el Frente Frío número 13, que recorrerá la península de Yucatán.

la masa de aire ártico asociada cubre la mayor parte de la república, lo que además genera lluvias fuertes a intensas en el sureste y la península de Yucatán, así como torrenciales en zonas de Veracruz y Oaxaca.

