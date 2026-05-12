Hombre Entra Armado a Escuela en Morelia: Esto Pasó en la UNLA

Este martes, 12 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de Investigación, luego de que un hombre ingresó armado a instalaciones de la Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia.

Según los primeros reportes, se trató del padre de un alumno que ingresó a las 7:30 horas de hoy a un aula de bachillerato y realizó amenazas verbales en contra de los estudiantes de la UNLA presentes. En un video difundido en redes sociales se escucha al hombre amedrentar a los jóvenes, a quienes les reclama presuntamente por molestar a su hijo.

Un alumno grabó el momento en que un padre de familia lanzó amenazas contra compañeros de su hijo en la UNLA; el hombre reclamó presuntos actos de bullying hacia el estudiante. #Paralelo23 con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/668J6cgPg5 — N+ FORO (@nmasforo) May 12, 2026

Ante estos hechos, la Fiscalía Regional de Morelia dio inicio a una carpeta de investigación por noticia criminal, por lo que de manera inmediata se dio inicio a las actuaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que presuntamente ocurrieron.

La FGE continúa con las diligencias respectivas, por lo que los avances del caso serán informados conforme lo permitan las investigaciones.

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UNLA emite pronunciamiento

Al respecto, la UNLA informó que la situación fue atendida de manera inmediata por las autoridades del plantel educativo, salvaguardando en todo momento la integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo presente.

La institución educativa preciso que ningún alumno ni el profesor que se encontraba en el aula observaron que el padre de familia portara un arma, como circuló en redes sociales, sin embargo, indicó que la UNLA actuará con responsabilidad y apego a los hechos verificables, evitando especulaciones o afirmaciones no corroboradas.

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Con información de N+

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