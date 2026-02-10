Incendio en Chilpancingo, Guerrero: Mueren 5 Personas, entre Ellas 3 Niños

Cinco personas murieron, entre ellas tres niños, durante el incendio en un domicilio en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado hoy, 10 de febrero de 2026.

En un comunicado, dio a conocer que los hechos ocurrieron en la colonia Villas del Sol, hasta donde se movilizaron los distintos servicios de emergencia.

“Tras recibirse el reporte correspondiente, personal de esta Fiscalía acudió al lugar de los hechos, donde se realizaron las primeras diligencias ministeriales y se dio intervención a servicios periciales, con el objetivo de efectuar el procesamiento de la escena y recabar datos para determinar las causas del incendio”, indicó.

Noticia relacionada: Incendio en Bodega de Instrumentos Musicales Consume Tres Camionetas en Monterrey.

Mueren cinco personas

La FGE informó que durante las diligencias en el inmueble, los agentes localizaron a dos personas adultas y tres menores de edad sin vida.

Según la dependencia estatal, de manera preliminar, no se localizaron indicios de que el incendio haya sido provocado.

Sin embargo, dijo que las investigaciones continúan para confirmar técnicamente el origen del siniestro y deslindar responsabilidades.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las indagatorias y proporcionará información oficial conforme lo permitan las investigaciones y el debido proceso”, apuntó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb