Incendio en Sonora Hoy 12 de Febrero 2026: ¿Qué Se Quemó en Hermosillo?

Un fuerte incendio se registró la madrugada de hoy, 12 de febrero de 2026, en Hermosillo, Sonora; aquí te informamos qué pasó y qué se quemó en la capital sonorense.

Noticia relacionada: Convocan a Marcha en Hermosillo, Sonora, por Mineros Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

¿Qué se quemó en Hermosillo?

De acuerdo con los primeros reportes, se incendió una tienda en la zona Vado del Río, en Hermosillo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que por el incendio de hoy no hubo víctimas y que la emergencia ya fue controlada.

Por las labores de emergencia, las autoridades de Sonora cerraron el tránsito en las inmediaciones del inmueble y pidieron a los ciudadanos permitir el paso de las unidades de rescate.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT