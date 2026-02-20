Incendios en México Hoy: ¿Dónde Hay Siniestros Activos Este Viernes 20 de Febrero?

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer que la tarde de este viernes 20 de febrero de 2026 se registran al menos 24 incendios forestales activos en todo el país, en N+ te decimos la lista de los estados donde se presentan.

¿Por qué hay incendios forestales en febrero?

Los incendios forestales en México en febrero de 2026 se deben a las condiciones secas asociadas al fenómeno de La Niña en en el país y a que la época de lluvias terminó para darle paso a la temporada de calor.

Se informó que en toda la República Mexicana hay al menos 24 incendios forestales activos, con una afectación en una superficie de mil 677 hectáreas hasta el corte del 20 de febrero del año en curso.

Hay una participación de 695 combatientes en incendios activos.

Así se ve el mapa de la República Mexicana con incendios Hoy

Mapa de incendios forestales en México, 20 de febrero de 2026. Foto: Conafor

Lista de estados con incendios activos hoy y hectáreas

Jalisco : 4 mil 179 hectáreas

: 4 mil 179 hectáreas San Luis Potosí : 827 hectáreas

: 827 hectáreas Oaxaca : 633 hectáreas

: 633 hectáreas Zacatecas : 229 hectáreas

: 229 hectáreas Aguascalientes : 100 hectáreas

: 100 hectáreas Estado de México : 100 hectáreas

: 100 hectáreas Michoacán : 82 hectáreas

: 82 hectáreas Hidalgo : 58 hectáreas

: 58 hectáreas Durango : 40 hectáreas

: 40 hectáreas Chiapas : 27 hectáreas

: 27 hectáreas Guerrero : 22 hectáreas

: 22 hectáreas Veracruz: 12 hectáreas

Así están los incendios activos

Incendios en áreas naturales protegidas: 5

protegidas: 5 Incendios liquidados : 23

: 23 Superficie preliminar afectada: 4 mil 642 hectáreas

afectada: 4 mil 642 hectáreas Superficie preliminar afectada: mil 677 hectáreas en 12 estados

Autoridades prevé que en 2026 persistan los incendios debido a condiciones secas y buscan reiterar a la ciudadanía de cuidar el medio ambiente, debido a que el 98% de los incendios son provocados por actividades humanas.

