Liberan a 38 Integrantes de La Luz del Mundo Que Se Entrenaban para el Apocalipsis

Un juez en Michoacán dejó en libertad a los 38 integrantes de la iglesia de La Luz del Mundo que fueron detenidos el martes en un presunto campo de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa.

El togado señaló que la se trató de una detención ilegal, ya que el operativo para ingresar a este predio se realizó sin orden de cateo.

La determinación legal se dio durante la audiencia en la que se buscaba imputar a estas personas de los delitos de asociación delictuosa y portación de armas.

¿Por qué detuvieron a integrantes de La Luz del Mundo?

El pasado martes 23 de septiembre, la Guardia Civil, Ejército, Fiscalía del Estado, Policía Municipal y la Guardia Nacional (GN) llegaron al predio luego de una llamada que alertó de hombres armados.

Al entrar al presunto campo de entrenamiento, hallaron a 38 hombres con armamento y ropa táctica, quienes dijeron que se estaban preparando para "el fin del mundo".

En el lugar fueron asegurados los siguientes artículos:

Un arma corta.

19 réplicas de armas de fuego.

Armas blancas.

Equipo táctico.

Computadoras.

Equipo de radiocomunicación.

Cuadernos / diarios.

Camión de pasajeros.

Otros elementos para los entrenamientos.

De manera extraoficial, se informó que las personas ahora liberadas forman parte de una presunta "guardia secreta" conocida como Grupo Jahzer, del líder de ese culto, Naasón Joaquín García, detenido en Estados Unidos por delitos de abuso sexual contra menores.

