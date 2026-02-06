Liberan al excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo

La Fiscalía de Guanajuato informó que se logró la liberación del excandidato a la presidencia municipal de Salamanca y empresario, Gerardo Arredondo durante operativos en la zona Laja-Bajío, los cuales culminaron en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, con la liberación con vida y sin ninguna lesión del político.

Fue esta mañana, cuando la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó la privación de la libertad de Gerardo Arredondo Hernández, excandidato municipal y empresario dedicado al ramo de la construcción.

La fiscalía de Guanajuato indicó que en un operativo en conjunto con la Defensa y el Gabinete de Seguridad se logró la "liberación de una víctima de secuestro sin que se realizara pago alguno".

Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima, quien fue liberada en el municipio de Juventino Rosas.

Detienen a varias personas por secuestro de empresario y político

La fiscalía del estado indicó que, durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el hecho y, ante la agresión contra las fuerzas de seguridad, un criminal fue abatido.

La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos.

¿Cómo fue privado de la libertad el excandidato municipal?

Gerardo Arredondo estaba al interior de un local en la colonia Ampliación El Cerrito, cuando varios hombres armados llegaron al lugar y, a punta de pistola, el empresario fue sacado del local. Lo subieron a un vehículo y escaparon.

