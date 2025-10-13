Proponen Declaratoria de Desastre Natural por Daños en 5 Estados tras Lluvias en México

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un acuerdo en el que se solicita que se declare de manera urgente desastre natural por daños en cinco estados tras las lluvias e inundaciones de octubre de 2025 en México.

Presentamos un acuerdo de urgente resolución para que se emite la declaratoria de desastre natural en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.



Medida clave para municipios afectados por lluvias e inundaciones

Se precisó que esta medida es clave para que los 139 municipios con más afectaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro puedan acceder a recursos de recuperación y reconstrucción luego de los daños.

El número de muertos por las lluvias torrenciales en México ascendió a 64 en las últimas horas, a medida que aumentaban las consecuencias de las inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes estados del país.

Las autoridades se apresuraban a ayudar a los residentes afectados, buscar a personas desaparecidas y limpiar varias zonas. Días después de que las fuertes lluvias azotaran varias partes de México, el país experimentó durante el fin de semana la extensión de la devastación en algunos estados, donde las inundaciones arrastraron vehículos y destruyeron casas y carreteras. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó alguno estados afectados.

Se prevé que el número de víctimas podría aumentar a medida que los rescatistas continúan excavando en pueblos inundados, cubiertos de lodo y escombros.

Las autoridades atribuyeron las lluvias torrenciales a dos sistemas tropicales que se formaron frente a la costa occidental de México y ya se disiparon: el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond.

En Veracruz y Puebla, cientos de efectivos del ejército, policías y bomberos realizaron operaciones de rescate y establecieron refugios temporales donde los residentes varados pudieron encontrar alimentos y atención médica. Miles de residentes en todo el país seguían luchando contra la falta de agua potable y electricidad.

¿Qué significa la declaratoria de desastre natural?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las declaratorias de desastre natural, de emergencia y de contingencia climatológica ( a partir de 2011 publicadas como desastre natural en el sector agropecuario) son documentos mediante los cuales la Secretaría de Gobernación (Segob), para las dos primeras, o la SAGARPA, en el caso de la tercera, declaran formalmente y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, en zona de emergencia, desastre natural o contingencia climatológica a determinados municipios, para que se pueda tener acceso a los recursos de los fondos de atención respectivos.

¿Cómo se realiza la declaratoria de desastre natural?

Las declaratorias de desastre natural son emitidas a solicitud de las entidades federativas, a través de sus gobernadores o jefe de gobierno, o las dependencias federales a solicitud de sus titulares.

Cada declaratoria responde a aspectos diferentes ante un evento perturbador: la declaratoria de emergencia está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población

¿Cuál es el objetivo de la declaratoria de desastre?

La declaratoria de desastre tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública; en tanto que el objetivo específico de la declaratoria de contingencia climatológica (o de desastre natural en el sector apropecuario) es apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas, de bajos ingresos, para reincorporarlos a sus actividades en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.

Estos son los fenómenos naturales para una declaratoria de desastre:

Geológicos:

Alud, erupción volcánica, hundimiento, maremoto, movimiento de ladera, ola extrema, sismo y subsidencia. Para efectos de los hundimientos, movimientos de laderas, sismo y subsidencia, no se consideran aquéllos producidos por actividad antrópica, tales como el llenado o la falla de presas, minería, explosiones, extracción de materiales, extracción de agua del subsuelo, túneles, obras de ingeniería, líneas vitales en malas condiciones, disposición inadecuada de aguas residuales en laderas, taludes improvisados, tránsito de vehículos con peso excesivo, vibración por maquinaria pesada, obra hidráulica, canalizaciones, cortes, deforestación, actos vandálicos y derrames químicos

Meteorológicos e Hidrometeorológicos:

Sequía, tormenta tropical, huracán, vientos fuertes, lluvia severa, nevada severa, granizada severa, helada severa, inundación fluvial, inundación pluvial, y tornado.

Otros: Incendio forestal.

Gobierno de México cuenta con 19 MMDP para emergencias

El Gobierno de México precisa que tiene destinado para este 2025 una partida de más de 19 mil millones de pesos para hacerle frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos para atender a Guerrero y Oaxaca, estados que sufrieron daños por el huracán Erick.

Además, se asegura que 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar se despliegan en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para realizar el Censo, casa por casa, en las zonas afectadas y comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana.

