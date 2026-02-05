Matan a Humberto Quezada Justo, Exdirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Humberto Quezada Justo, exdirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado la mañana del jueves 5 de febrero. El maestro originario del municipio de Azoyú, quien era director de una escuela primaria en la comunidad de Zapotitlán de la Fuente, fue atacado a balazos mientras se dirigía a su trabajo.

Noticia relacionada: Matan a Comandante Regional de la Costa Chica de Guerrero

En el momento del ataque, Humberto Quezada Justo viajaba en una motocicleta sobre la carretera que conecta Azoyú con el punto conocido como La Crucita. Sujetos le dieron alcance y le dispararon.

Agentes de servicios periciales encontraron dos casquillos percutidos en la escena del crimen. Una de las balas terminó incrustada en la llanta delantera de la motocicleta.

Alejandro Bravo Abarca, dirigente estatal del PRI, expresó sus condolencias por la muerte de su compañero de partido. También se expresó por el crimen María del Pilar Vadillo Ruiz, secretaria general de ese partido político.

Historias recomendadas: