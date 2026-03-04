Matan a Tiros al Ganadero Samuel González Rodríguez en Colima

El ganadero Samuel González Rodríguez fue asesinado, en Colima; el 1 de marzo de 2026, había logrado la reelección como presidente de la Unión Ganadera del municipio de Cuauhtémoc.

Según un boletín de la Fiscalía del Estado de Colima, Samuel González fue agredido a balazos por sujetos armados al interior de su camioneta la noche del martes, 3 de marzo de 2026, cuando Salió de un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla, en el municipio de Cuauhtémoc.

El ganadero, de 69 años de edad, murió debido a las heridas, según confirmaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, quienes llegaron al lugar del homicidio.

Con información de N+.

RMT