Milagro de Navidad: Salvan a Bebé que Estuvo a punto de Morir en Morelia

Los milagros de Navidad sí existen, y muestra de ello es que un bebé recién nacido que estuvo a punto de morir fue salvado por una operadora del C5 en Morelia, Michoacán.

El bebé presentaba complicaciones respiratorias, cuando familiares llamaron a la línea 911 Emergencias, la operadora del C5 Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindó indicaciones de primeros auxilios.

Milagro de Navidad

Cabe destacar que el trabajo realizado por la agente de la línea 911 Emergencias fue fundamental, ya que gracias a su capacidad de respuesta, proporcionó asistencia oportuna mediante instrucciones precisas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo de las unidades de auxilio.

Posteriormente, paramédicos llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Villas del Real para estabilizar al bebé y trasladarlo a un hospital local, donde continuó bajo supervisión médica especializada.

Con información de N+

