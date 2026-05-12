Multihomicidio en Tlaxcala: Así Encontraron Cinco Muertos en Zumpango

Autoridades de Tlaxcala informaron que se registró un multihomicidio hoy, 12 de mayo de 2026, en un domicilio de Zumpango, una comunidad en el municipio de Atlangatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, los cinco cuerpos presentaban impactos de bala por el ataque, ocurrido la madrugada de este martes.

Fuentes de seguridad detallaron que se trata de los cuerpos de cinco hombres.

Al lugar del multihomicidio acudieron autoridades de Tlaxcala, elementos del Ejército mexicano y del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.

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Autoridades de Tlaxcala investigan el caso

En un comunicado, el Gobierno Municipal de Atlangatepec informó que por el multihomicidio de las cinco personas, “existe coordinación con las autoridades correspondientes para el seguimiento e investigación del caso”.

El Gobierno de Atlangatepec reiteró su “compromiso con la seguridad, la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades” y pidió a la población mantenerse informada por medios oficiales y así evitar la difusión de rumores.

Mapa de Zumpango en Atlangatepec, Tlaxcala

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RMT