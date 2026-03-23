Niña de 7 Años Muere en Fuego Cruzado en Tabasco; Buscan a Responsables de Balacera

Una niña de siete años de edad murió luego de quedar en medio de un fuego cruzado en la carretera Villahermosa-Reforma, en el municipio de Centro, Tabasco.

Según las primeras investigaciones, hombres armados que viajaban en un taxi y una motocicleta habrían atacado a tiros al conductor de un vehículo y las balas alcanzaron a la menor.

La niña habría recibido al menos dos balazos, uno en el tórax y otro en el abdomen, por lo que fue trasladada grave a un hospital, pero no logró sobrevivir.

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Gobernador garantiza que no habrá impunidad

El gobernador de Tabasco, Javier May, lamentó lo ocurrido y aseguró que no habrá impunidad.

"Estamos avanzando (en el caso de la menor), queremos decirle por ejemplo a los ciudadanos que hay cero impunidad en Tabasco (…) Todo aquel que comete una actividad ilícita, que comete una acción que va en contra de la ley, se aplica la ley", manifestó.

Mientras que el fiscal General de Tabasco, Tonatiuh Vázquez, afirmó que hay varias líneas de investigación y se busca a los responsables.

"Hasta este momento llevamos diversas líneas, estamos trabajando en ello. No es posible proporcionar información”, expuso.

En tanto, familiares y amigos le dieron el último adiós a la menor. Primero se ofició una misa de cuerpo presente en la iglesia de El Santuario y más tarde fue sepultada.

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spb