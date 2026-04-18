Parroquia en León Opera de Forma Ilegal: Alertan Que Sacramentos No Son Válidos

Desde hace décadas, opera una iglesia sin reconocimiento eclesiástico. La conocen como la Parroquia del Señor de los Milagros y recientemente la Arquidiócesis de Irapuato advirtió que sus sacramentos no tienen validez.

Esta iglesia, que opera desde hace 40 años, se ubica en la comunidad de la Capilla de Alfaro, a las afueras de León, Guanajuato.

Fue fundada por un sacerdote conocido como el padre Javier Álvarez, y aunque hace año y medio falleció, la iglesia sigue operando.

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Y es que el padre trajo a la población no solo por oficiar misas a bajo costo y sin requisitos eclesiásticos, también por brindar apoyo a las familias y facilitar trámites obligatorios de la Iglesia católica.

En un comunicado firmado por el obispo de Irapuato, se advierte que los sacramentos en esa parroquia no tienen validez, así como ningún certificado expedido, pues no cuenta con un sacerdote ordenado según lo establecido por la Iglesia católica.

Desde 2019, se dio a conocer la invalidez e ilicitud de los sacramentos de esta iglesia, pero para algunos feligreses, la necesidad de cumplir con un compromiso social es más importante.

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Feligreses opinan de la iglesia

Daniela Arenas, vecina de la comunidad de la Capilla de Alfaro, afirma que hizo "la primera comunión aquí, pero yo me casé en San Juan del Coecillo y mi hermana hizo aquí primera comunión y confirmación y se casó en San Bernardo, no tuvimos problemas”.

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Por su parte, Patricia Flores expresó: “Se necesita bautismo y confirmación; entonces, como ahorita no los hemos ocupado, vamos a pensar que sea válido lo que hemos hecho aquí”.

En 1997, el entonces obispo de la Diócesis de León, José Guadalupe Martín Rábago, emitió un comunicado en el que advertía del engaño hacia los fieles.

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Con información de N+

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