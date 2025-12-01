Inicio Estados Plan por Michoacán: Desarticulan Campamentos Clandestinos y Vigilan Campos de Aguacate y Limón

Desde el Ejército hasta la Marina y autoridades de Michoacán realizan trabajos de seguridad en 10 municipios. Esta es la lista completa de los lugares en los que se realizan acciones de seguridad

Plan por Michoacán: Desarticulan Campamentos Clandestinos y Vigilan Campos de Aguacate y Limón. Foto: Gabinete de Seguridad

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y autoridades locales realizaron patrullajes en 10 municipios:

  • Nuevo San Juan Parangaricutiro
  • Villa Madero
  • Zitácuaro
  • Zacapu
  • Tacámbaro
  • Tarímbaro
  • Reyes de Salgado
  • Morelia
  • Uruapan
  • Zamora

El Gabinete de Seguridad informó que, como resultado de los patrullajes, detuvieron a ocho personas y aseguraron dos armas de fuego, nueve vehículos e inhabilitaron dos campamentos clandestinos.

  • En tanto, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en plantas de producción de aguacate y limón en los mismos 10 municipios para dar seguridad a trabajadores y dueños.
Del 10 al 30 de noviembre el Plan Michoacán ha dado los siguientes resultados:

  • 142 personas detenidas
  • 59 armas aseguradas 
  • 6,925 cartuchos
  • 364 cargadores
  • 116 vehículos
  • 89 artefactos explosivos
  • 53 kilos de material explosivo
  • 18.5 kilos de marihuana
  • 426 kilos de metanfetamina
  • 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética

Además, se han inhabilitado nueve campamentos clandestinos.

