Plan por Michoacán: Desarticulan Campamentos Clandestinos y Vigilan Campos de Aguacate y Limón
Desde el Ejército hasta la Marina y autoridades de Michoacán realizan trabajos de seguridad en 10 municipios. Esta es la lista completa de los lugares en los que se realizan acciones de seguridad
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y autoridades locales realizaron patrullajes en 10 municipios:
- Nuevo San Juan Parangaricutiro
- Villa Madero
- Zitácuaro
- Zacapu
- Tacámbaro
- Tarímbaro
- Reyes de Salgado
- Morelia
- Uruapan
- Zamora
El Gabinete de Seguridad informó que, como resultado de los patrullajes, detuvieron a ocho personas y aseguraron dos armas de fuego, nueve vehículos e inhabilitaron dos campamentos clandestinos.
- En tanto, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en plantas de producción de aguacate y limón en los mismos 10 municipios para dar seguridad a trabajadores y dueños.
Del 10 al 30 de noviembre el Plan Michoacán ha dado los siguientes resultados:
- 142 personas detenidas
- 59 armas aseguradas
- 6,925 cartuchos
- 364 cargadores
- 116 vehículos
- 89 artefactos explosivos
- 53 kilos de material explosivo
- 18.5 kilos de marihuana
- 426 kilos de metanfetamina
- 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética
Además, se han inhabilitado nueve campamentos clandestinos.
