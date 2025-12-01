Plan por Michoacán: Desarticulan Campamentos Clandestinos y Vigilan Campos de Aguacate y Limón

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y autoridades locales realizaron patrullajes en 10 municipios:

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Villa Madero

Zitácuaro

Zacapu

Tacámbaro

Tarímbaro

Reyes de Salgado

Morelia

Uruapan

Zamora

El Gabinete de Seguridad informó que, como resultado de los patrullajes, detuvieron a ocho personas y aseguraron dos armas de fuego, nueve vehículos e inhabilitaron dos campamentos clandestinos.

VIDEO: Raymundo Riva Palacio Dice que el Plan Michoacán Fue Reacción Política

En tanto, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en plantas de producción de aguacate y limón en los mismos 10 municipios para dar seguridad a trabajadores y dueños.

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora .

Del 10 al 30 de noviembre el Plan Michoacán ha dado los siguientes resultados:

142 personas detenidas

59 armas aseguradas

6,925 cartuchos

364 cargadores

116 vehículos

89 artefactos explosivos

53 kilos de material explosivo

18.5 kilos de marihuana

426 kilos de metanfetamina

28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética

Además, se han inhabilitado nueve campamentos clandestinos.

Historias recomendadas: