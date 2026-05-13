¿Por Qué Hay Tensión en Chilapa Donde Habitantes Denuncian Aumento de Ataques de 'Los Ardillos'?

Luego de varios días de ataques armados en la región, autoridades federales y estatales llegaron este martes a comunidades del municipio de Chilapa, en la montaña de Guerrero.

Cientos de personas han sido desplazadas, incluidas mujeres y menores de edad.

Según la Secretaría de Gobernación, se instaló un centro de mando en Chilpancingo, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado, mientras que en la zona afectada se liberaron accesos carreteros y se atendió a la población, en medio de un despliegue de mil efectivos de la Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal, que incluye vigilancia aérea y terrestre.

El asalto de los grupos criminales en esta zona de la montaña no es nuevo y las comunidades exigen que las autoridades resuelvan las causas de raíz.

Ataques de ‘Los Ardillos’ Chilapa, Guerrero

Habitantes de Chilapa, Guerrero, tienen 6 días denunciando que han arreciado los ataques por parte del grupo criminal ‘Los Ardillos’ en sus comunidades.

Video: Después de Varios Días de Ataques Armados, Autoridades Llegan a Comunidades de Chilapa

Inicio de la reciente tensión

La reciente tensión inició después de que el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, denunciara que el pasado 6 de abril, un grupo de hombres armados asesinó a 4 integrantes de su policía comunitaria.

Por la violencia reciente, cientos de familias huyeron de sus comunidades.

Los integrantes de la CIPOG-EZ afirman que desde 2018 a la fecha, ‘Los Ardillos’ han asesinado, en distintos hechos, a más de 67 integrantes de sus comunidades.

Después de 6 días, este martes llegaron autoridades estatales y federales a la zona.

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Chilapa

El municipio de Chilapa se encuentra en la región de la montaña baja de Guerrero, la violencia en esta zona incrementó desde 2014 cuando comenzó una disputa criminal entre ‘Los Rojos’, que dominaban Chilapa, contra ‘Los Ardillos’ que dominaban el municipio aledaño de Quechultenango.

‘Los Ardillos’

En mayo de 2015, cientos de hombres armados, identificados como integrantes de ‘Los Ardillos’, sitiaron la cabecera municipal, desarmaron a la policía local y desaparecieron a docenas de personas.

Desde entonces, ‘Los Ardillos’ tomaron poco a poco el control de Chilapa, hasta convertirlo en uno de sus bastiones junto con Quechultenango, desde donde han avanzado a más municipios de Guerrero, entre ellos Chilpancingo, donde también han intentado ingresar armados.

Durante la última década, el grupo criminal de ‘Los Ardillos’, liderado por los hermanos Ortega Jiménez, ha consolidado su dominio en la región de la montaña baja. Los policías comunitarios del CIPOG-EZ es el único grupo armado que ha intentado contener el avance.

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Con información de N+

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