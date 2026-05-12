Autoridades Federales y Estatales Toman Control de Chilapa, Guerrero; Despliegan Ejército y GN

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este martes 12 de abril de 2026 a Chilapa, Guerrero, acompañada de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para retirar bloqueos, atender a desplazados y evacuar heridos, en medio de la disputa entre dos grupos criminales: "Los Ardillos" y "Los Tlacos".



La Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que, por instrucción de Sheinbaum, servidores públicos se trasladaron a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en Chilapa, un municipio de 120 mil habitantes.

En un primer momento, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, habló con líderes de ambos grupos en conflicto y les planteó la “necesidad y urgencia” de recuperar la paz, terminar las disputas de forma pacífica y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para atender a personas heridas, según la dependencia.

Aclaran que diálogo no fue con grupos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó después que el diálogo no era con grupos criminales, sino con representantes de las poblaciones, y confirmó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades estatales, así como personal médico y ambulancias.

Así tomaron control de Chilapa autoridades federales y estatales

Gobierno estatal y federal refuerzan atención y acompañamiento a familias de comunidades en Chilapa



El secretario de @SSPGro, Daniel Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, mantienen presencia en la zona para fortalecer pic.twitter.com/5XiDjaOTG8 — Secretaría General de Gobierno (@SGG_Gro) May 12, 2026

Las autoridades federales y estatales tomaron control de la zona de Chilapa, Guerrero, luego de varios días de bloqueos en caminos y carreteras, enfrentamientos y desplazamientos de familias.

Refuerzan presencia de GN y Ejército en Chilapa

En Chilapa fueron desplegados 690 elementos del Ejército mexicano, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la policía estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico.

Pobladores de Chilapa facilitan paso a fuerzas de seguridad

Luego de varios días de bloqueos en caminos y carreteras, enfrentamientos y desplazamientos de familias, el día de hoy martes 12 de mayo de 2026 se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa, Guerrero.

Atienden a familias que dejaron hogares en Chilapa

En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa. Además, se precisó que fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad.

Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron colchonetas y cobertores, y generadores de luz.

Reportan seis personas lesionadas

Al momento se tienen seis personas reportadas como lesionadas, las mismas que recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar. También se informó que en el transcurso de la tarde se restableció el servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ello se recuperó el servicio de internet y telefonía.

¿Cuáles carreteras fueron liberadas en Chilapa?

Fue liberada la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, que permaneció bloqueada varios días, junto con otros caminos secundarios.

En Chilpancingo, Guerrero, se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, participan el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; la delegada estatal de la FGR, Neyra Salgado; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.

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Con información de N+

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