¿Qué Es la Tirzepatida? Profeco y Cofepris Lanzan Alerta por Medicamento para Bajar de Peso

Este miércoles 11 de marzo de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitieron una alerta respecto al medicamento tirzepatida.

Aquí te contamos qué es este fármaco que se ha popularizado para bajar de peso, así como los detalles sobre la alerta de las autoridades.

Video relacionado: Día Mundial Contra la Obesidad: El Riesgo de las Dietas Milagro y Charlatanes en Redes Sociales.

¿Qué es la tirzepatida?

La tirzepatida es un medicamento inyectable semanal que se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2, así como para la pérdida de peso significativa en adultos con obesidad o sobrepeso.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, se trata de un fármaco que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud.

Y es que advirtió que su uso sin supervisión especializada puede provocar afectaciones e incluso un fallo de órganos.

"Su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos", manifestó.

Noticia relacionada: Reportan Muerte de Mujer, Vinculada a Medicamento Inyectado para Adelgazar

Alerta de Profeco y Cofepris

Este miércoles, la Profeco y la Cofepris lanzaron una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida, a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

La alerta se refiere a productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, que se ofertan en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

Según la Cofepris, estos productos "carecen de registro sanitario para su distribución en territorio nacional", por lo que su venta es ilegal.

Video relacionado: ¿Cómo Funcionan los Fármacos GLP-1, que la OMS Recomienda contra la Obesidad?

Denunciar comercialización irregular

La Comisión recomendó a la ciudadanía no adquirir ni utilizar estos productos y denunciar su posible comercialización irregular ante la autoridad sanitaria.

También pidió a quienes los estén utilizando suspender de inmediato su consumo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica. Y en caso de reacciones adversas, instó a reportarlas a través del sistema de farmacovigilancia de Cofepris o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Noticias relacionadas:

Con información de EFE.

spb