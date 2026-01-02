SSA Anuncia Relevo en Cofepris: Víctor Hugo Borja Asume como Nuevo Titular

La Secretaría de Salud federal anunció hoy, 2 de enero de 2026, cambios en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuya titularidad fue asumida por Víctor Hugo Borja Aburto, en sustitución de Armida Zúñiga Estrada.

En un comunicado, la dependencia externó su agradecimiento y reconoció la labor de Zúñiga, en específico, su compromiso, liderazgo y acciones emprendidas “para hacer más eficientes las capacidades técnicas, operativas y regulatorias del organismo, así como su contribución a la consolidación de una autoridad sanitaria moderna y confiable”.

Asume Borja Aburto

De acuerdo con la SSA, Borja Aburto asumió la titularidad de Cofepris desde el 1 de enero de 2026.

Detalló que se trata de un médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestrías en Salud Pública y en Ciencias en Epidemiologia por el Instituto Nacional de Salud Pública.

Así como un doctorado en Epidemiologia por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Es un salubrista mexicano con reconocimiento nacional e internacional por sus aportaciones en epidemiología, salud ambiental y evaluación de riesgos sanitarios”, destacó.

Ante ello, afirmó que su sólida formación, experiencia técnica y capacidad de gestión representan un perfil idóneo para seguir fortaleciendo la labor regulatoria de la Cofepris, “con énfasis en la protección de la salud de la población, la transparencia y la mejora continua de los procesos regulatorios.

Trayectoria del nuevo titular de Cofepris

Víctor Hugo Borja ha desempeñado responsabilidades estratégicas en instituciones clave del sector salud.

En la Secretaria de Salud fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental y director de Análisis de Riesgos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezó coordinaciones y unidades normativas en Salud en el Trabajo, Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública y Atención Primaria a la Salud.

Desde ahí, añadió la SSA, impulsó el fortalecimiento de los programas preventivos, la mejora de los sistemas de información epidemiológica y la toma de decisiones basada en evidencia científica.

Ha publicado decenas de artículos científicos, capítulos de libros y obras editoriales.

