Sheinbaum Anuncia a Miguel Torruco como Nuevo Integrante de su Gabinete

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la incorporación de Miguel Torruco Garza a su Gabinete en el Gobierno de México, según lo dio a conocer este 29 de diciembre de 2025 en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

Informó que Torruco Garza se integrará a la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en sustitución de Esthela Damián.

Cabe recordar que Esthela Damián asumió como nueva consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, luego de la salida de Ernestina Godoy, quien ahora es la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Va a la Subsecretaría de Prevención, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto que dejó Esthela Damián, que estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito. Se incorpora ahí Miguel Torruco ahora que Esthela está de consejera jurídica; lo invité y dijo que sí.

Contó que Torruco ha organizado varias actividades como la clase de box en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que ahora se encargará de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura.

¿Quién es Miguel Torruco?

Miguel Torruco es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana, con especialización en estrategias digitales por Harvard University y New York University, y maestro en Administración Pública por el INAP.

De acuerdo con su perfil en la página del Gobierno federal, ha representado a México en la Casa Blanca, y durante el sexenio 2018–2024 fue designado Comisionado Nacional en la Oficina de la Presidencia, encargado de proyectos especiales con alcance nacional e internacional, enfocados en diplomacia social, activación ciudadana y cooperación institucional.

También ha desempeñado varios cargos en la administración pública, por ejemplo, director General de Promoción al Deporte y Bienestar, así como diputado federal. También fue candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo en 2024 y contendiente la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2023.

