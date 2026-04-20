COFEPRIS Aplica Suspensión a Seis Establecimientos tras Caso de Muertes por Suero en Sonora
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Han suspendido seis establecimientos en Sonora tras investigaciones y cateos por muertes derivadas de malas praxis de sueros intravenosos.
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A través de un comunicado la Fiscalía de Sonora informó que hasta el momento han sido suspendidos 6 establecimientos por parte de COFEPRIS como parte de las investigaciones que se están realizado tras la muerte de 8 personas por suero intravenoso en Sonora.
Las acciones forman parte de una estrategia integral que no sólo contempla la investigación penal, sino también la protección de los derechos de las víctimas y el aseguramiento de condiciones para una eventual reparación integral.
Informaron que se mantiene un operativo activo para la localización y captura del probable responsable, a quien se investiga por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.
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Han verificado 24 establecimientos tras muertes por suero intravenoso
La COFEPRIS y Salud Sonora han llevado a cabo acciones de verificación en 24 establecimientos sin que éstos guarden relación con los hechos investigados. Como resultado de estas revisiones se han aplicado seis suspensiones como medida preventiva para la protección de la población.
La FGJE de Sonora informó que sobre el médico prófugo se han ejecutado cinco diligencias de cateo en distintos puntos de la entidad con el objetivo de lograr su localización, manteniendo además acciones operativas permanentes para su captura.
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