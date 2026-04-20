Vuelo Proveniente de Corea Aterriza de Emergencia en Hermosillo, Sonora; Esto Sabemos

Un vuelo que salió de la ciudad de Seúl, Corea, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Hermosillo, debido a que una pasajera tuvo que recibir atención médica.

El área de comunicación del Grupo Aeroportuario del Pacífico confirmó que el vuelo aterrizó en el Aeropuerto General Ignacio Pesqueira, debido a una emergencia médica.

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Pasajera de vuelo fue trasladada en ambulancia en Hermosillo

En tierra, el equipo médico del aeropuerto brindó la primera atención y luego la pasajera fue trasladada en ambulancia, se informó que los detalles del incidente solamente los puede proporcionar directamente la aerolínea por lo que se desconoce la identidad y su estado de salud.

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