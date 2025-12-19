¿Qué es la 'Ley Esposa' y en Qué Consiste la Polémica Legislación Surgida en San Luis Potosí?

La ‘Ley Esposa’ es una iniciativa que propone una reforma electoral en San Luis Potosí, la cual ha generado controversia en la entidad y en todo el país; incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado al respecto, pero ¿en qué consisten las modificaciones legislativas?

Ante el Pleno se presentó el dictamen que busca reformar los artículos 36 y 72 de la Constitución del Estado, así como los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral, con la finalidad de permitir incorporar parámetros claros para la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura y a presidencias municipales.

Es decir, se convierte en norma permanente lo que hasta ahora “ha sido implementado mediante lineamientos temporales”.

Se establece que la reforma Constitucional es pertinente, ya que actualmente carece de una regulación expresa para garantizar la paridad en la postulación a la gubernatura, situación que resulta incompatible con los mandatos constitucionales y convencionales de igualdad sustantiva

¿Cuáles son las claves de la ‘Ley Esposa’ de San Luis Potosí?

Según la iniciativa de propuesta, señala que desde la creación del Estado, ninguna mujer ha ocupado la gubernatura, lo cual constituye “evidencia irrefutable de una barrera estructural”.

Que impide el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres

Por lo tanto, se establece que para el proceso electoral local ordinario en 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la gubernatura del Estado.

Ahora bien, en los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en la Constitución de SLP.

Esto quiere decir que para el periodo subsecuente podrán postular hombres sin perjuicio de aquellos que deseen postular mujeres.

A fin de seguir contribuyendo a cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, refiere

¿Solo se postulará a esposas de gobernadores?

La controversia de la ‘Ley Esposa’ es porque algunos legisladores y especialistas señalan que estas reformas tienen “nombre y apellido”, debido a que se cree que está diseñada para facilitar el camino de las esposas de los gobernadores y con ello, dar lugar al nepotismo electoral.

Lo anterior, porque al establecer que solo se deben postular mujeres, un grupo de poder podría asegurar la continuidad de un proyecto político o partido a través de un familiar directo, por ejemplo, las esposas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esta reforma no necesariamente representa un beneficio real para la paridad de género y más bien podría responder a intereses distintos a los que tienen que ver con el fortalecimiento de los derechos políticos de las mexicanas.

En ese sentido, hizo un llamado a los Congresos a analizar con cuidado si estas propuestas son jurídicamente procedentes. Además, advirtió que imponer la alternancia obligatoria entre hombre y mujer en candidaturas estatales tiene implicaciones constitucionales que deben revisarse a fondo.

