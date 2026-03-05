Cierran Circulación en la México Puebla Dirección CDMX por Choque Múltiple Hoy ¿Qué Se Sabe?
Un accidente se registró en el kilómetro 51 con dirección a la CDMX y hay varios vehículos afectados, por lo que se ha cerrado la circulación
Autoridades dieron a conocer la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026 que fue cerrada la circulación en la México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX) debido a un choque múltiple hoy, en N+ te decimos ¿Qué se sabe del accidente?
🔴CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴#AutMéxicoPuebla, km 51, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóviles. Dirección Puebla, registra reducción de carriles.— CAPUFE (@CAPUFE) March 5, 2026
¿Dónde fue el accidente en la México Puebla?
- El percance se registró en el kilómetro 51, dirección a la CDMX, por lo que existe un cierre a la circulación por choque por alcance múltiple entre tractocamiones y automóviles. Mientras que en dirección a Puebla ocurre lo siguiente:
- Hay reducción de carriles.
- Por seguridad se desvía el transito vehicular a carretera libre, a la altura del km 63 (Poblado de Río Frío).
