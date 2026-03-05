Inicio Estados Cierran Circulación en la México Puebla Dirección CDMX por Choque Múltiple Hoy ¿Qué Se Sabe?

Cierran Circulación en la México Puebla Dirección CDMX por Choque Múltiple Hoy ¿Qué Se Sabe?

Un accidente se registró en el kilómetro 51 con dirección a la CDMX y hay varios vehículos afectados, por lo que se ha cerrado la circulación

Choque múltiple en la México-Puebla, 5 de marzo de 2026. Foto: N+

Autoridades dieron a conocer la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026 que fue cerrada la circulación en la México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX) debido a un choque múltiple hoy, en N+ te decimos ¿Qué se sabe del accidente?

Imágenes satelitales muestran la circulación detenida en zona de accidente. Foto: Google maps

¿Dónde fue el accidente en la México Puebla?

Lluvia se regista en la zona del accidente. Foto: N+
  • El percance se registró en el kilómetro 51, dirección a la CDMX, por lo que existe un cierre a la circulación por choque por alcance múltiple entre tractocamiones y automóviles. Mientras que en dirección a Puebla ocurre lo siguiente: 
  • Hay reducción de carriles.
  •  Por seguridad se desvía el transito vehicular a carretera libre, a la altura del km 63 (Poblado de Río Frío).

