Cierran Circulación en la México Puebla Dirección CDMX por Choque Múltiple Hoy ¿Qué Se Sabe?

Autoridades dieron a conocer la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026 que fue cerrada la circulación en la México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX) debido a un choque múltiple hoy, en N+ te decimos ¿Qué se sabe del accidente?

Imágenes satelitales muestran la circulación detenida en zona de accidente. Foto: Google maps

🔴CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴#AutMéxicoPuebla, km 51, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóviles. Dirección Puebla, registra reducción de carriles.



➡️ Por seguridad se desvía el transito vehicular a… — CAPUFE (@CAPUFE) March 5, 2026

¿Dónde fue el accidente en la México Puebla?

Lluvia se regista en la zona del accidente. Foto: N+

El p ercance se registró en el kilómetro 51 , dirección a la CDMX, por lo que existe un cierre a la circulación por choque por alcance múltiple entre tractocamiones y automóviles . Mientras que en dirección a Puebla ocurre lo siguiente:

Por seguridad se desvía el transito vehicular a carretera libre, a la altura del km 63 (Poblado de Río Frío).

