¿Qué Pasó? Escuela La Salle Anunció Suspensión de Clases por Motivos de Seguridad

La institución académica emitió un comunicado donde aseguró que el plantel activó los protocolos de seguridad

¿Qué Pasó? La Salle de Ciudad Obregón Anunció Suspensión de Clases Hoy por Este Motivo

Autoridades vigilan el exterior de La Salle de Ciudad Obregón, en Sonora. Foto: Policía de Cajeme

Fueron suspendidas las clases en la escuela La Salle de Ciudad Obregón, en Sonora, por presuntas amenazas de tiroteo que habría realizado un estudiante de sexto año a través de redes sociales, hoy martes 16 de diciembre de 2025.

Por ello es que la institución académica emitió un comunicado donde aseguró que el plantel activó los protocolos de seguridad. 

  • Debido a esta situación, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme.
  • Menor acusado de amenazas tendrá clases virtuales

El menor acusado de realizar amenazas tendrá clases virtuales de manera temporal, en lo que se resuelve su situación jurídica. Hasta el momento no se reportaron lesionados ni heridos.

