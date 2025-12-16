¿Qué Pasó? Escuela La Salle Anunció Suspensión de Clases por Motivos de Seguridad

Fueron suspendidas las clases en la escuela La Salle de Ciudad Obregón, en Sonora, por presuntas amenazas de tiroteo que habría realizado un estudiante de sexto año a través de redes sociales, hoy martes 16 de diciembre de 2025.

Por ello es que la institución académica emitió un comunicado donde aseguró que el plantel activó los protocolos de seguridad.

Debido a esta situación, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme.

Menor acusado de amenazas tendrá clases virtuales

El menor acusado de realizar amenazas tendrá clases virtuales de manera temporal, en lo que se resuelve su situación jurídica. Hasta el momento no se reportaron lesionados ni heridos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

.