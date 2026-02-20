¿Qué Pasó en Ocosingo, Chiapas, Hoy? Balacera y Liberación de Carretera Deja 3 Policías Heridos

Este viernes, 20 de febrero de 2026, se registró una balacera en Ocosingo, Chiapas, que dejó al menos tres policías lesionados.

Mediante redes sociales, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, informó que esta mañana un grupo de presuntos extorsionadores obstaculizó las vías de comunicación, condicionando el libre tránsito carretero.

“Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien que se levantan todos los días a trabajar y ganar el pan de cada día.

Liberación de vías desata balacera

El gobernador indicó que se implementó un operativo para liberar las vías, sin embargo, los elementos fueron agredidos a balazos y varios de ellos resultaron heridos.

Tenemos a compañeros policías heridos de bala por parte de estos agresores, que venían fuertemente armados.

Dijo que solicitó a la Fiscalía General del Estado que se investigue a los "presuntos delincuentes que poseen armas de fuego y que se aplique todo el peso de la ley".

Con información de N+

