¿Qué Pasó en Ocosingo, Chiapas, Hoy? Balacera y Liberación de Carretera Deja 3 Policías Heridos
Un grupo de presuntos extorsionadores se enfrentó con policías durante un operativo para liberar vías de comunicación
Un grupo armado se enfrentó con policías en Ocosingo, Chiapas, tras bloquear la vía Oxchuc-Ocosingo. Tres agentes resultaron heridos y la Fiscalía estatal inició investigaciones.
Este viernes, 20 de febrero de 2026, se registró una balacera en Ocosingo, Chiapas, que dejó al menos tres policías lesionados.
Mediante redes sociales, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, informó que esta mañana un grupo de presuntos extorsionadores obstaculizó las vías de comunicación, condicionando el libre tránsito carretero.
“Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien que se levantan todos los días a trabajar y ganar el pan de cada día.
Liberación de vías desata balacera
El gobernador indicó que se implementó un operativo para liberar las vías, sin embargo, los elementos fueron agredidos a balazos y varios de ellos resultaron heridos.
Tenemos a compañeros policías heridos de bala por parte de estos agresores, que venían fuertemente armados.
Informo a los pobladores de Ocosingo que esta mañana un grupo de personas estaban extorsionando y obstaculizando las vías de comunicación, condicionando el libre tránsito carretero.— Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) February 20, 2026
Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien que se levantan… pic.twitter.com/jzSoTLFFr5
Dijo que solicitó a la Fiscalía General del Estado que se investigue a los "presuntos delincuentes que poseen armas de fuego y que se aplique todo el peso de la ley".
