La minera canadiense Vizsla Silver dio a conocer, a través de un comunicado, que diez de sus trabajadores fueron secuestrados en el sitio de su proyecto en Concordia, Sinaloa, y precisaron que, como medida de precaución, se suspendieron temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores.

En N+ te decimos quiénes son las personas buscadas por autoridades luego de ser reportadas como privadas de la libertad.

¿Quiénes son las personas identificadas como secuestradas?

Hasta el momento, se ha identificado a través de sus fichas de búsqueda a dos de los trabajadores secuestrados:

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

Pablo Osorio Sánchez

Del resto aún se desconoce su identidad; no obstante, según testimonios de familiares recabados por medios locales, al menos siete de los trabajadores secuestrados serían de Sonora y otro más de Chihuahua.

¿Cuándo fueron secuestrados en México empleados de minera canadiense?

Los 10 empleados de la empresa minera canadiense fueron secuestrados hace cinco días en el estado de Sinaloa, así lo informó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su… pic.twitter.com/gnJTx3ebp0 — AIMMGM Nacional (@AIMMGM_Nacional) January 28, 2026

Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa

Lo anterior sucedió el viernes 23 de enero de 2026, cuando presuntamente un comando irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde estaban alojados los empleados, y fueron privados de la libertad.

Este caso sucede en medio de la ola de violencia que atraviesa Sinaloa, donde este miércoles dos legisladores opositores fueron baleados en Culiacán, capital del estado.

