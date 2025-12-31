Recuperan Cilindro con Gas Cloro Robado en Michoacán: Así Fue Ubicado Tras Alerta en 6 Estados

La mañana de hoy, 31 de diciembre de 2025, autoridades de Michoacán recuperaron el cilindro con gas cloro que había sido sustraído del Pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González, y por el cual se activó alerta en seis estados.

En un comunicado, la Policía de Morelia informó que desde que se recibió la alerta del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, se implementó un operativo de búsqueda.

“Efectivos de la Policía Morelia, en coordinación con diferentes dependencias municipales, estatales y federales, desplegaron un operativo para ubicar el cilindro que contenía un gas altamente peligroso”, indicó.

¿Dónde fue ubicado el cilindro?

La dependencia municipal expuso que esta mañana, al continuar la búsqueda, lograron ubicar el contenedor en un predio cercano al sitio donde había sido sustraído.

El cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, para después ser canalizarlo al organismo operador para su resguardo.

Robo activó alerta en seis estados

Ayer, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a las unidades de Protección Civil de los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, luego del robo del cilindro con gas cloro propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia.

Detalló que se trataba de un cilindro con las siguientes características:

Capacidad de 68 kilogramos.

Color gris aluminio.

Utilizado en el proceso de potabilización del agua.

Con número de serie 7107830Y.

Con un nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total.

La dependencia federal incluso pidió a las unidades de Protección Civil estatales que solicitaran a la ciudadanía no manipular el cilindro en caso de que lo localizaran, sino más bien alejarse de inmediato y avisar a las autoridades.

