Robo de Ganado Pega a Tabasco: Así es el Tráfico de Reses y Venta en Mercado Negro

El robo de ganado es un desafío para las autoridades en México, donde el problema se vuelve mayor en estados en los que los delincuentes se ven motivados por el aumento del precio de la carne.

Entre ellos está Tabasco, la entidad de la República Mexicana con más robo de ganado en el último año. En este estado, los casos siguen ocurriendo, mientras los previos no se han resuelto.

Principales causas

El tráfico de reses, así como el hecho de robarlas y matarlas para vender la carne en el mercado negro, es decir, sin cumplir normas de seguridad e higiene, se han vuelto las principales causas.

“El tema principal que se nos presenta no es tanto el robo en pie. Hoy el principal problema es que en el mismo lugar se aliñan, se sacrifican los animales y así se transporta”, narró Diego Ruiz, presidente de la Asociación Ganadera de Centro, Tabasco.

En ese municipio —donde se ubica Villahermosa— el toro-semental es el que más se roban de los ranchos.

Denuncias por robo de ganado

Cabe señalar que la Fiscalía tabasqueña reconoció un incremento de robo de ganado en 2024 y 2025.

El año pasado se presentaron 285 denuncias, lo que puso a la entidad con más casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y la mayor incidencia ocurrió en la llamada Zona de Los Ríos, que abarca los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique; así como los municipios de Macuspana, Cárdenas y Comalcalco.

Sin justicia para la familia Lezama

Uno de los casos le ocurrió a la familia Lezama Zubieta en Jonuta, pero ya pasaron cinco años y la justicia no ha llegado.

El 2 de abril de 2021, fueron despojados de 267 cabezas de ganado, las cuales fueron llevadas a un rancho del estado de Campeche por elementos de la Fiscalía tabasqueña.

Los afectados aseguraron que el personal de la Fiscalía ingresó al rancho sin una orden judicial, y que el argumento fue que tenían que entregar las reses a un particular que decía tener la posesión de los animales.

Batalla jurídica

Por ello, con documentos que acreditan la propiedad, la familia Lezama empezó la batalla jurídica.

Dos años después, en 2023, obtuvo un amparo en el que se ordenó reintegrarles los 267 semovientes, pero solo les entregaron 150, dijo el Ministerio Público en un escrito al juzgado.

“Desde septiembre de 2023, la fiscalía de Campeche no ha hecho ninguna manifestación con respecto a dónde está el resto de nuestros semovientes”, contó Marianela Lezama, víctima del robo de ganado.

Pero las autoridades de Tabasco tampoco han respondido por el paradero de los animales que no fueron entregados.

“Han sido muchos años de estar suplicando que se cumpla la ley, tenemos sentencia federal a nuestro favor, sin embargo, se nos ha administrado la justicia a cuenta gotas”, agregó la mujer.

La industria ganadera es parte importante en la economía del estado. Ahora, las autoridades atribuyeron el repunte del precio del ganado como un factor para el robo de animales.

“Eso qué puede provocar: que como el precio ha aumentado, pues sea un negocio para las personas que se dedican delinquir en este delito... Hemos detectado ya alrededor de cuatro o cinco bandas sobre todo en la zona de los ríos que se dedica al robo de ganado”, comentó el vicefiscal de Tabasco, Gilberto Miranda.

