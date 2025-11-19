Sentencian a Carlos 'R', Presunto Sobrino de Caro Quintero, por Estos Delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer hoy, 19 de noviembre de 2025, que Carlos "R", presunto sobrino de Caro Quintero, fue sentenciado por delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades es responsable de delitos contra la salud en la modalidad de:

Posesión simple de cocaína y MDA, también conocido como éxtasis.

Portación de arma de fuego y por tener cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En breve más información.

FBPT

