Detienen a 6 Personas en Presunta Portación de 34 Envoltorios de Droga en Hermosillo

Durante un operativo conjunto realizado la noche del lunes, elementos de la Policía Municipal, AMIC y Sedena aseguraron a seis personas que presuntamente portaban dosis de droga en la colonia Adolfo López Mateos a una calle de donde fue asesinado la noche del lunes un oficial de Tránsito Municipal.

Historia relacionada: Agente de la Policía Municipal es Asesinado a Balazos en Hermosillo; Hay un Detenido

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en calle Tabachines, entre Amapolas y Álamo Blanco, donde los uniformados detectaron a Sergio “N”, Karina Jazmín “N”, Luis Isaac “N”, Israel Guadalupe “N”, Juan Antonio “N” y Juan Daniel “N”, de 42, 25, 38, 22, 27 y 18 años de edad respectivamente.

Los sujetos intentaron huir y fueron alcanzados

Al notar la presencia de las corporaciones, los individuos intentaron huir en distintas direcciones, por lo que fueron alcanzados metros adelante.

Durante la inspección, se les aseguraron 34 envoltorios con una sustancia granulada similar a un narcótico, aparentemente crystal, por lo que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones de ley, mientras que el lugar quedó acordonado y bajo custodia policial.

Reportero: Roberto Bahena N+

