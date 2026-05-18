Sinaloa, Con la Tasa Más Alta de Feminicidios en México: Municipios con Más Casos

Además de la violencia que sufre Sinaloa por la pugna entre grupos del crimen organizado, desde 2025 la entidad se ha posicionado con la tasa más alta de feminicidios en el país.

Mariela Saavedra desapareció el 18 de noviembre de 2023 en Navolato, Sinaloa. La última vez que fue vista estaba en su casa, con sus hijos y su entonces esposo.

Su familia tiene suficiente información como para sospechar que fue víctima de feminicidio, y aunque la Fiscalía local emitió una orden de aprehensión contra el presunto agresor en mayo de 2025, un año después no la ha cumplimentado.

“No se han podido ni siquiera hacer las diligencias que corresponde de lo atiborrada que se encuentra la Fiscalía especializada”, contó Marlo Saavedra, familiar de la víctima.

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“Tenemos miedo”

En este marco, María Isabel Cruz Bernal, presidenta del Colectivo Sabuesas Guerreras, puntualizó el aumento de los ataques contra las mujeres.

“Sabemos que primero tienen que desaparecerlas para después cometer su feminicidio, yo creo que el ataque hacia las mujeres ha subido a un 30%. Tenemos miedo porque han matado madres buscadoras, niñas, jovencitas, desaparecen y las matan”, señaló.

Su caso es sintomático. Las autoridades, dicen víctimas y especialistas, no investigan con perspectiva de género la desaparición de mujeres, una problemática que también ha aumentado.

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Crece el feminicidio en Sinaloa

De acuerdo con cifras de la Fiscalía local, el número de feminicidios se duplicó entre 2024 y 2025, pasando de 31 a 73 casos. Mientras que hasta abril de este año se registraron 28 feminicidios, un crecimiento del 60% en comparación con los primeros meses de 2025, según datos del Observatorio del Feminicidio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Los casos se concentran en Culiacán, Guasave y Mazatlán, tres de los cinco municipios de ese estado que desde 2017 cuentan con alerta de género.

“Cuando empieza el 2024 a dispararse el llamado Culiacanazo… las pocas patrullas que había con las pocas células de reacción para atender la violencia no salían porque estaban atendiendo aparentemente lo urgente. Y la problemática de las mujeres queda en un segundo término”, comentó Lydia Ojeda, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UAS.

Judicialización de investigaciones

De acuerdo con especialistas, en Sinaloa se judicializa solo el 6% de las investigaciones por feminicidio.

“Hay una característica principal que impulsa la violencia machista feminicida contra las mujeres de todas las edades y para mí esa es la impunidad”, indicó Priscila Salas, vocera de “No se metan con nuestras hijas”.

Eso sucedió con Perla Vega, una joven prodigio asesinada en su dormitorio en 2012. Su feminicidio es uno de los más conocidos en la entidad porque el agresor, que confesó el crimen, quedó libre tras solamente dos años de cárcel.

Según el testimonio de la familia Vega, la Fiscalía no resguardó la escena del crimen, no recabó las pruebas suficientes y en los primeros meses de investigación intentó acusar a los propios familiares de Perla. A 14 años de su feminicidio, su cuarto permanece intacto.

“Aguantándose uno el sufrimiento, porque así es. ¿Qué hace uno? No tiene uno dinero para moverse, para nada. Quiere uno justicia, no fue un animal, fue una persona, pero pues el gobierno aquí no hizo nada”, lamentó Olga Medina, madre de Perla.

En Sinaloa, la forma más común de agredir a las mujeres es con arma de fuego, como sucedió el pasado 27 de abril, cuando cuatro mujeres fueron asesinadas a las puertas de un negocio en el centro de Culiacán.

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Con información de N+.

spb