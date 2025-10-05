¿Tarjeta Violeta Guanajuato 2025 Paga a Mujeres en Octubre? Fecha y Hora de Entrega de Apoyo

Tras concluir el registro de mujeres mayores de 18 años a la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025 el pasado mes de septiembre, han comenzado las dudas sobre si ¿habrá pago a beneficiarias en octubre y cuándo será la entrega de tarjetas?

En N+ te explicamos ¿Cuándo Termina el Registro a Tarjeta Violeta Guanajuato 2025? Fecha y Monto del Apoyo Económico

Aunque el registro estuvo abierto durante tres días, la Tarjeta Violeta Guanajuato informó que la inscripción no garantiza la obtención del apoyo, toda vez que éste está limitado a dos mil 500 mujeres.

¿La Tarjeta Violeta Guanajuato Tendrá Pago a Mujeres en Octubre 2025?

La respuesta es no. De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, será hasta el mes de noviembre cuando se entregue la tarjeta con recursos a las beneficiarias.

La fecha y hora exacta de entrega del apoyo fue dada a conocer por las autoridades locales. De modo que, será después de la publicación de resultados el 24 de noviembre de 2025, cuando se entreguen las tarjetas.

Las beneficiarias deben acudir a La Colmena (Auditorio Principal Yerbabuena) en Del Roble (s/n) colonia Arroyo Verde, 36251, Guanajuato.

La hora de entrega será de 08:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo anuncian los resultados de la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

Los resultados de la Tarjeta Violeta Guanajuato serán publicados el viernes 7 de noviembre de 2025.

Estos se publicarán en la página web del Municipio de Guanajuato.

¿Cuántos depósitos son de la Tarjeta Violeta 2025?

Información Oficial del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) del municipio de Guanajuato, se realiza un depósito único en la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025.

Es decir que será otorgado en una sola exhibición en el ejercicio fiscal 2025.

Fechas Clave Entrega de Documentos para Tarjeta Violeta Guanajuato

Aunque no habrá pagos en octubre, vale la pena estar pendientes de las fechas claves en el proceso. Una vez concluido el Registro a la Tarjeta Violeta, el Viernes 10 y el Lunes 13 de Octubre habrá entrega de documentos.

El lugar a donde deben acudir las beneficiarias es la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, ubicada en Calle Ninguno S/N, Noria Alta 36050, Guanajuato, GTO.

El horario de recepción será de 09:00 a 18:00 horas.

