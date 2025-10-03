Inicio Nacional ¿Qué Programas Bienestar Tienen Registro el 4 y 5 de Octubre? Requisitos para Hombres y Mujeres

¿Qué Programas Bienestar Tienen Registro el 4 y 5 de Octubre? Requisitos para Hombres y Mujeres

|

Andrés Olmos N+

-

Checas los tres apoyos Bienestar 2025 para mujeres y hombres que tienen registro abierto este sábado 4 y domingo 5 de octubre 2025 en todo México

Qué programas Bienestar tienen registro el 4 y 5 de octubre 2025 requisitos de apoyos para mujeres y hombres

Varios apoyos tienen registro abierto en octubre 2025. Foto: Delegación de Programas Bienestar CDMX

COMPARTE:

Legamos al fin de semana y pese a que la gran mayoría de programas sociales suspenden actividades, varios van a tener registro este sábado y domingo, por eso acá te decimos qué apoyos Bienestar para mujeres y hombres abren inscripciones el 4 y 5 de octubre 2025 y cuáles son los requisitos para aplicar a cada uno de ellos.

El antepenúltimo mes del año va a tener mucha actividad en cuanto apoyos se refiere, por eso en una nota ya te dijimos qué programas Bienestar dan pago en octubre 2025 y cuáles abren inscripciones a diferentes personas de todo el país. Y por si fuera poco, la Secretaría de Bienestar anunció las fechas en que habrá entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años.

Video: Piden Adultos Mayores Más Seguridad en Banco Bienestar en Monterrey

¿Qué apoyos Bienestar 2025 para mujeres y hombres tienen registro el 4 y 5 de octubre?

Para este sábado 4 y domingo 5 de octubre tres programas de Bienestar tienen inscripciones abiertas en todo el país. Los tres trámites se pueden hacer en línea y a continuación te mostramos cuáles son:

  1. Beca Benito Juárez: Este programa para estudiantes de Educación Media Superior de escuelas públicas da un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses.
  2. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Este programa para estudiantes de universidades públicas da un apoyo económico de 5,800 pesos por bimestre.
  3. Jóvenes Construyendo el Futuro: Este programa ofrece la posibilidad de darle entrada al mercado laboral a personas que no estudian ni trabajan, a cambio de un pago mensual de 8,480 pesos durante 12 meses.

Nota relacionada: ¿Banco Bienestar Requiere Activación del MTU? Cambios en Transferencias Entran en Vigor

Video: Advertencia por Bonos Falsos y Fraudes en Programas Bienestar Puebla

¿Cuáles son los requisitos para los programas Bienestar que tienen registro el 4 y 5 de octubre 2025?

Todas las mujeres y hombres, sobre todo jóvenes estudiantes, que deseen solicitar algunos de los apoyos Bienestar, deben cumplir con las siguientes condiciones para poder inscribirse:

Beca Benito Juárez Media Superior 2025

  • Ser estudiante de nivel bachillerato, inscrito a alguna preparatoria pública de México en el ciclo escolar 2025-2026.
  • Acta de nacimiento (copia del estudiante y padre, madre o tutor).
  • CURP (copia del estudiantes y padre, madre o tutor).
  • Comprobante de domicilio (copia).
  • Identificación oficial vigente (original y copia del padre, madre o tutor).

Jóvenes Escribiendo el Futuro

  • Tener entre 18 y 29 años de edad.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Jóvenes Construyendo el Futuro

  • Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.
  • Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.
  • Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.
  • Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.
  • Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.
  • Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Nota relacionada: ¿Habrá Registro y Entrega de Canasta Alimentaria Bienestar en Octubre 2025? Módulos Disponibles

Con toda esta información, las personas ya saben cuáles son los apoyos Bienestar para mujeres y hombres que tienen registro este 4 y 5 de octubre 2025. Te recordamos hacer tu inscripción en línea lo más pronto posible, para evitar cualquier problema o falla con las plataformas.

Historias recomendadas:

Economía MéxicoSociedad
Inicio Nacional Que programas bienestar tienen registro 4 5 de octubre 2025 requisitos apoyos mujeres hombres