¿Qué Programas Bienestar Tienen Registro el 4 y 5 de Octubre? Requisitos para Hombres y Mujeres

Legamos al fin de semana y pese a que la gran mayoría de programas sociales suspenden actividades, varios van a tener registro este sábado y domingo, por eso acá te decimos qué apoyos Bienestar para mujeres y hombres abren inscripciones el 4 y 5 de octubre 2025 y cuáles son los requisitos para aplicar a cada uno de ellos.

El antepenúltimo mes del año va a tener mucha actividad en cuanto apoyos se refiere, por eso en una nota ya te dijimos qué programas Bienestar dan pago en octubre 2025 y cuáles abren inscripciones a diferentes personas de todo el país. Y por si fuera poco, la Secretaría de Bienestar anunció las fechas en que habrá entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años.

¿Qué apoyos Bienestar 2025 para mujeres y hombres tienen registro el 4 y 5 de octubre?

Para este sábado 4 y domingo 5 de octubre tres programas de Bienestar tienen inscripciones abiertas en todo el país. Los tres trámites se pueden hacer en línea y a continuación te mostramos cuáles son:

Beca Benito Juárez: Este programa para estudiantes de Educación Media Superior de escuelas públicas da un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Este programa para estudiantes de universidades públicas da un apoyo económico de 5,800 pesos por bimestre. Jóvenes Construyendo el Futuro: Este programa ofrece la posibilidad de darle entrada al mercado laboral a personas que no estudian ni trabajan, a cambio de un pago mensual de 8,480 pesos durante 12 meses.

¿Cuáles son los requisitos para los programas Bienestar que tienen registro el 4 y 5 de octubre 2025?

Todas las mujeres y hombres, sobre todo jóvenes estudiantes, que deseen solicitar algunos de los apoyos Bienestar, deben cumplir con las siguientes condiciones para poder inscribirse:

Beca Benito Juárez Media Superior 2025

Ser estudiante de nivel bachillerato, inscrito a alguna preparatoria pública de México en el ciclo escolar 2025-2026.

Acta de nacimiento (copia del estudiante y padre, madre o tutor).

CURP (copia del estudiantes y padre, madre o tutor).

Comprobante de domicilio (copia).

Identificación oficial vigente (original y copia del padre, madre o tutor).

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años de edad.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Con toda esta información, las personas ya saben cuáles son los apoyos Bienestar para mujeres y hombres que tienen registro este 4 y 5 de octubre 2025. Te recordamos hacer tu inscripción en línea lo más pronto posible, para evitar cualquier problema o falla con las plataformas.

