Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 14 de Enero de 2026
La actividad sísmica comenzó desde muy temprano este miércoles; te indicamos la magnitud y el epicentro de los temblores que se ha registrado
Desde la madrugada de hoy, 14 de enero de 2026, se registraron sismos en diferentes lugares de México, en N+ te compartimos cuál es el epicentro y magnitud de los temblores de este miércoles.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que el primer temblor de hoy ocurrió en la madrugada, pero no requirió la activación de la Alerta Sísmica debido a su baja intensidad.
¿En dónde se registraron sismos este miércoles?
- El primer sismo de este 14 de enero ocurrió a las 4:45 horas a 32 kilómetros (Km) al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 80 km.
En San Marcos, Guerrero, hubo un temblor de magnitud 4.0 al suroeste, a las 5:24 horas, con profundidad de 4 km.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 14/01/26 05:10:15 Lat 16.73 Lon -99.48 Pf 4 km pic.twitter.com/vUBm18OvzM— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 14, 2026
- A las 7:18 horas se registró un sismo de magnitud preliminar de 4.4 frente a las costas de Jalisco. Su epicentro fue a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes y tuvo una profundidad de 6 km.
PCJ informa | SISMO 🌎— Protección Civil JAL (@PCJalisco) January 14, 2026
La mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 (preliminar) frente a las costas de Jalisco, con epicentro a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 km.
Hasta el momento, no se reportan afectaciones y se… pic.twitter.com/EM3b1moyBf
