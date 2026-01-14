Inicio Estados Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 14 de Enero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 14 de Enero de 2026

|

N+

-

La actividad sísmica comenzó desde muy temprano este miércoles; te indicamos la magnitud y el epicentro de los temblores que se ha registrado

Trabajadores del SSN monitorean sismos.

Desde muy temprano comenzó el registro de sismos este miércoles 14 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Desde la madrugada de hoy, 14 de enero de 2026, se registraron sismos en diferentes lugares de México, en N+ te compartimos cuál es el epicentro y magnitud de los temblores de este miércoles.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que el primer temblor de hoy ocurrió en la madrugada, pero no requirió la activación de la Alerta Sísmica debido a su baja intensidad. 

Video: ¿Qué Hacer en Caso de Sismo Si Voy en Automóvil? Conoce Aquí el Protocolo

Nota relacionada: Temblor en México: ¿Cuántas Réplicas Van del Sismo en San Marcos, Guerrero?.

¿En dónde se registraron sismos este miércoles?

  • El primer sismo de este 14 de enero ocurrió a las 4:45 horas a 32 kilómetros (Km) al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 80 km. 

  • En San Marcos, Guerrero, hubo un temblor de magnitud 4.0 al suroeste, a las 5:24 horas, con profundidad de 4 km.

  • A las 7:18 horas se registró un sismo de magnitud preliminar de 4.4 frente a las costas de Jalisco. Su epicentro fue a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes y tuvo una profundidad de 6 km.

 

Historias recomendadas: 

FBPT 

Sismos 2026
Inicio Estados Temblor hoy 14 de enero 2026 donde fue sismos México magnitud epicentro ultimas noticias