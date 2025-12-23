Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 23 de Diciembre 2025

Este martes, 23 de diciembre de 2025, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimiento telúricos.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos en Chiapas

A las 00:49 horas, se registró un primer sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Arriaga, Chiapas.

A las 03:09 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.7 a 137 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 9 km de profundidad.

A las 03:19 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 122 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sismos en Guerrero

A las 04:52 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 27 km al sur de Coyuca de Benitez, Guerrero.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua.

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos.

Linterna y radio de pilas.

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.

Silbato, encendedor y navaja.

Duplicado de llaves.

Dinero en efectivo.

Recuerda que los temblores no se puedes predecir, ni en países con tecnología avanzada, como Estados Unidos y Japón. El SSN indicó que vivimos en un país con gran actividad sísmica, por lo que la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados.

